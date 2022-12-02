Bitlis Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi.

Program slayt ve çeşitli video gösterisiyle başlayarak müzik eğlence ile devam etti. Düzenlenen etkinlikte kurum amirleri ve davetlilerle bir araya gelen engelliler, öğretmenler korosunun söylediği bir birinden güzel müzikler eşliğinde eğlenerek oyunlar oynadı.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Bitlis Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Nazlı Akay, “Bugün merkezimizde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle program düzenledik. Amacımız engellilerimizin yaşadığı sorunlara dikkat çekmekti. Müzik öğretmenleri de engellilerimizde birlikte güzel bir müzik dinletisi sundular. Oldukça güzel program oldu” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri ve davetliler katıldı.