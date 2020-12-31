Eksi 15 derecede kaplıca keyfi
Bitlis’in Güroymak ilçesindeki kaplıca, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen dolup taşıyor.
Bitlis’in Güroymak ilçesindeki kaplıca, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen dolup taşıyor.
Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen Budaklı Kaplıcası, gerek il genelinde gerekse çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğruyor. Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.
Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıca, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve diğer çevre illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor.
Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcasına gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
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|15
|27
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|14
|27
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|26
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|14
|24
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|14
|20
|9. Trabzonspor
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|20
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|19
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|19
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|17
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|15
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|14
|12
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|14
|12
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|15
|12
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|14
|10
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|O
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|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
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|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
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|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
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|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
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|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
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|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
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|16
|23
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|16
|21
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|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
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|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
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|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
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|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
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|19
|10. Real Betis
|16
|19
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|15
|18
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|15
|18
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|14
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|16
|16
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|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12