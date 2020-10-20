Düşünce Akademisinden Bitlis Kalesi kazı ekibine ziyaret

Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Bitlis Kalesi kazı ekibini ziyaret etti.

Ziyaretten sonra bir açıklama yapan Durer, Bitlis Kalesi’nin tarihin şafağında doğan, birçok uygarlığa beşiklik etmiş, kadim şehir Bitlis’in tam ortasında kurulmuş harikulade büyüklük ve güzellikte olan bir kale olduğunu söyledi. Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, “Bitlis Kalesi’nin tarihi ile ilgili bilgi vermem, açıklamada bulunmam doğru olmayacağı gibi, tarihçilere de hakaret olur. Ancak şunu diyebilirim, Bitlis Kalesi birçok konuda nitelik olarak ülkemizdeki en kıymetli kalelerden biri olup, hak ettiği değeri görmediği aşikardır. Ülkemizin birçok yerinde, Kafkaslarda, Balkanlarda ve Avrupa’da birçok kaleyi gezip, görmek gibi bir imkanım oldu. Bitlis Kalesi’nin yanında hem tarihi geçmişi bakımından hem de büyüklük olarak cüce sayılabilecek nice kalelere girmek için hem sıraya giriyorsunuz hem de ücret ödüyorsunuz. Bitlis Kalesi ise yıllardır açılmayı bekliyor” diye konuştu.

Durer, kalenin ziyaretçilere açılması gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Oysa bir taraftan rehabilitasyon çalışmaları devam ederken, diğer taraftan turizme açılmalıdır. Kazı çalışmalarının yapıldığı yerlerin çevresinin kapatılıp, kalenin diğer kısımlarının yerli ve yabancı turistlere hatta sadece turistlere değil önce Bitlis halkına açılması gerekiyor. Bitlis’te nice insanlarımız daha Bitlis Kalesi’ne çıkabilmiş değil. Dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ı, yine dönemin Bitlis Kalesi kazı başkanı Kadir Pektaş Hocamız ve Bitlis Kalkınma Vakfı (BİKAV) Başkanımız Abdulbeşir Ceylan Beyle davet edip kaleye çıkarttık. Bakan Beye kalenin sorunlarını, yapılması gerekenleri, Bitlis’teki kültür eserlerinin içinde bulunduğu fecaat durumu arz ve izah ettik. Bakan Günay, Bitlis Kalesi ile ilgili bürokratlarına gerekli talimatları vermiş, gerekli birimleri harekete geçirmişti. Ancak ilerleyen süreçte, çalışmalar maalesef beklenen hızda olmadı. Daha önce gündeme getirdiğimiz kalenin etrafının aydınlatılması ile ilgili talebimizi yerine getiren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak, Bitlis Kalesi’nin bir an önce açılması gerektiğini de belirtmekte yarar görüyorum. Kültür Bakanlığının buraya daha çok bütçe ayırması lazım. Yine yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Emlak gelirlerinin bir kalemi ve bildiğim kadarı ile yüzde 15’i restorasyon çalışmalarına ayrılabilir. Bitlis Belediyemizin bu konu ile ilgilenmesi ve bu kaleme gereken özeni göstermesi gerektiğini düşünüyorum. İddia ediyorum ihtişamı ile insanı büyüleyen Bitlis Kalesi bir an önce açılıp, doğru bir şekilde tanıtımı yapılırsa, dünyada sayılı kaleler arasındaki yerini alacaktır.”