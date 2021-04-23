Doğal pancar için soluğu yaylalarda aldılar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karların erimesini fırsat bilen yöre halkı, doğal ortamda yetişen pancarları toplamak için soluğu yaylalarda aldı.

Tatvan’da baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Pancar toplamak için Nemrut Dağı’nın yüksek rakımlı yaylalarına çıkan vatandaşlar, burada yeşeren çeşit çeşit pancarları topluyor. İlkbaharla birlikte yeşeren çeşit çeşit pancarları toplayan bölge sakinleri oldukça yorucu bir yolculuğun ardından ise topladıkları bitkileri çuvallara doldurup evlerinin yolunu tutuyor.