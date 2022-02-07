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Doç. Dr. Palabıyık: “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan usta bir siyasetçi olarak gençleri oldukça etkileyen isimlerin başında geliyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Adem Palabıyık, uzun bir süredir sürdürdüğü saha çalışmasında televizyon kanallarındaki tartışma programlarına değinerek, “AK Parti seçmeni ve özellikle genç tabanı, ekrandaki yüzlerin aynılığından sıkıldığını belirtiyor” dedi.

BİTLİS 07.02.2022, 10:45
Doç. Dr. Palabıyık: “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan usta bir siyasetçi olarak gençleri oldukça etkileyen isimlerin başında geliyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Adem Palabıyık, uzun bir süredir sürdürdüğü saha çalışmasında televizyon kanallarındaki tartışma programlarına değinerek, “AK Parti seçmeni ve özellikle genç tabanı, ekrandaki yüzlerin aynılığından sıkıldığını belirtiyor” dedi.

Günümüzün artık giderek uzmanlık alanlarına bölünen bir iş dünyasına sahip olduğunu ve uzmanlaşmanın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan usta bir siyasetçi olarak gençleri oldukça etkileyen isimlerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte AK Parti’de akademiden gelen önemli isimler de konuşurken gençler pür dikkat dinliyor. Mesela İbrahim Kalın, Naci Bostancı, Mustafa Şentop gibi akademik isimlerin yanında Mehmet Uçum, Mahir Ünal, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş gibi isimler de ekrandaki programlarında gençleri etkileyen, umut vaat eden, uzman olduğunu gösteren ve dinlenen isimler arasında ön plana çıkıyor. Bölgede aktif isimlerin yanında AK Parti’li eski birkaç isim de ön plana çıkıyor, bu isimlerin de yeniden aktif siyasete dönmeleri yolunda bir beklenti de söz konusudur. Fakat gençlerin temel beklentisi elbette geleceğe odaklanan bir anlam taşıyor, özellikle sanal dünyadaki gelişmelerden sonra gençlerin güne dair beklentiler piramidi çöktü. Artık ilk beklenti yerini sanal dünyadaki güç sarhoşluğuna bıraktı. Birbirini tanımayan binlerce insan sanal dünyada çok sıkı arkadaş olabiliyorlar. AK Parti gençlik kolları, sanal dünyanın da siyasi galibiyeti için hızlıca hareket etmelidir. TV’lerdeki yüzlerin, konuştukları konular ile gençlerin dünyası tam burada farklılaşıyor. Geleceğe güvenle bakabilmenin, ekranda tehditkâr cümleler kurulmasıyla ve ekran kavgalarıyla artık ilişkisi tüketildi ve bunu bizzat ekrandaki isimler tüketti. AK Parti’nin genç tabanı, konularında uzman isimleri ekranlarda görmekten yana siyasi tavır sergiliyorlar” dedi.

“Vasıfsız lider piramitleri hızla çöküyor, entelektüel söylem ön plana çıkıyor”

AK Parti’nin aynı zamanda entelektüel bir yönünün de olduğunu ve kuruluş felsefesinde bu yönünü ciddi anlamda belirginleştirdiğini ifade eden Palabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti ciddi bir entelektüel birikime sahip ve bu birikim, her zaman kendisini güncelleme şansı bulabiliyor. Cumhurbaşkanının özellikle ‘dünya beşten büyüktür’ çalışması ile birlikte yayınladığı diğer kitap çalışmaları gençler tarafından merakla okunuyor. AK Parti, liderinin de vasfıyla birlikte diğer partilerden entelektüel farkını daha da netleştirmelidir. Entelektüel derken de, anlaşılmayacak bir dilden ziyade gençleri koordine edebilecek bir dilin kullanılmasını kast ediyoruz. Çünkü genç kesim, AK Parti ile birlikte hayallerin kurulabileceğinin farkında ve AK Parti’nin kadrosunun hala en güçlü kadro olduğunu da biliyor. Fakat ekranlardaki isimlerin söylemlerinin AK Parti’yi temsil etmediğine dair çok yaygın bir kanaat var. Her akşam, aynı konuklarla farklı konuların konuşulması artık gençleri ikna etmiyor, hatta sadece genç tabanı değil orta-yaş grubu da bu isimleri belirli bir süreden sonra dinlemiyor. Saha çalışmamda çıkan en net sonuç ise ‘konuların uzmanları ile konuşulmasının siyasi ve sosyolojik açıdan hem günümüze hem de geleceğe yönelik daha önemli katkılar sağlayacağına’ inanılmasıdır.”

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