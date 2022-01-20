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Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Selçuk Bayraktar ülkemizin göz bebeğidir”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Selçuk Bayraktar ülkemizin göz bebeğidir ve bu saatten sonra devlet tarafından daha sıkı ve yakın korunmalıdır” dedi.

BİTLİS 20.01.2022, 13:23
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Selçuk Bayraktar ülkemizin göz bebeğidir”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Selçuk Bayraktar ülkemizin göz bebeğidir ve bu saatten sonra devlet tarafından daha sıkı ve yakın korunmalıdır” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) görev yapan fizik profesörü ABD’li Max Tegmark’in, Selçuk Bayraktar hakkında verdiği röportajın tam bir facia ve kindarlık örneği olduğunu ifade etti. Palabıyık, “Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) görev yapan fizik profesörü ABD’li Max Tegmark, Selçuk Bayraktar’a verdiği eğitimden dolayı çok rahatsız olduğunu ifade etmiş. Normalde bir akademisyen, öğrencilerine verdiği eğitim sonrası, öğrencilerinin başarıları ile gurur duyar. Hatta öğrencileri, uluslararası arenada başarı sağladığı süreç içinde, o başarıya ortak olmaya çalışır. Bizler öğrencilerimizi bu bilinç ile eğitiyoruz. Ülkesine faydalı birey yetiştirmenin yanında, kendi için de çaba harcayan bireylerin yetiştirilmesi bizler için oldukça önemlidir. Hatta öğrencilerimiz ile birlikte hazırladığımız bitirme tezleri veya projeleri makaleleştirerek öğrencilerimizle birlikte, bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Bu adım, hem bizleri onurlandırıyor hem de öğrencilerin akademik dünyaya adım atması için bir ön basamak haline geliyor. Selçuk Bayraktar çok başarılı bir mühendis, onun ürettiği projeler bugün dünya savaş sistemini değiştiriyor. Ayrıca kendisi, üretimlerini hiçbir zaman saldırı amaçlı olarak kullanmadıklarını, savunma sanayine yönelik üretimlerim yapıldığını da ifade ediyor. Türkiye’nin, mazlumların yanında olmasına önemli bir katkı sağlıyor. Max Tegmark’in sözleri, bir yönüyle ulusal olduğu kadar diğer yönüyle de uluslararası bir hainliktir. Bu saatten sonra Selçuk Bayraktar, devlet tarafından daha sıkı ve yakından korunmalıdır " diye konuştu.

“Bu akademisyenlik değil, öğrencinin başarısını kıskanmaktır”

Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) görev yapan fizik profesörü ABD’li Max Tegmark’in, Selçuk Bayraktar’ı başarılarından dolayı kıskandığını sözlerine ekleyen Palabıyık, “Bazı akademisyenler yetiştirdikleri öğrencileri başarılarından dolayı kıskanabilir. Bu kıskançlık duygusu, o akademisyenlerin tavırlarına da yansır. Çalışmaları başarısız olduğu için sönük kalmalarını ancak başkaları ile alakalı kurdukları negatif cümlelerle tatmin ederler. Daha doğrusu, başarılı öğrencilerinin başarısından nasiplenemedikleri için öğrencilerine bir süre sonra kin beslerler. Maalesef akademi dünyasında bu tür problemler de olmaktadır. Profesörün biri, öğrencisi daha fazla başarı gösterince öğrencisinin alanını daraltmaya başlar. Bu tür akademisyenler hayatı boyunca istediği başarıyı elde edemeyen isimlerdir. Selçuk Bayraktar, kendisini eğiten isimleri çoktan geçti ve savunma sanayinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu kadar başarı elbette ‘battal boy çöp poşetleri’ tarafından kıskanılacaktır. Bu sebepten bizlerin, Selçuk Bayraktar’a daha fazla sahip çıkması gerekmektedir. Ülkemizdeki teknik anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerin, ortak bir bildiri ile Max Tegmark’e tepki göstermeleri acil bir zorunludur” dedi.

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