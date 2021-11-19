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Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu önce Diyarbakır anneleri ile helalleşmelidir”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce Diyarbakır anneleriyle helalleşmesi gerektiğini söyledi.

BİTLİS 19.11.2021, 08:56
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu önce Diyarbakır anneleri ile helalleşmelidir”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce Diyarbakır anneleriyle helalleşmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helallik” söylemine dair değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu’nun ülkenin menfaatine olan konularda negatif tutum benimsediğini dile getiren Palabıyık, “Bir süre önce Kılıçdaroğlu, ‘ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım’ ifadelerini kullanmıştı. CHP’nin geçmişteki hatalarının ne olduğunu net olarak ifade etmeyen Kılıçdaroğlu, belki de süreci Gazi’ye kadar götürme niyetindedir. Bu girişim CHP’nin kurucu lideri için oldukça sorunlu bir süreci başlatacaktır, çünkü CHP’nin hatalarının ne zaman başladığını ifade etmekten kaçınmıştır. Ayrıca HDP ile ittifak ortağı olan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinden helallik istemek zorunda değil midir? Evlatlarının kaçırılmasında defalarca ‘HDP’nin suçu ve ortaklığı vardır’ diyen evlat nöbetindeki ailelerden helallik almadan, helalleşme adımını nasıl atacaktır" diye konuştu.

“CHP’nin tezkere hatasından dolayı Mehmetçik ile de helalleşmelidir”

“Kılıçdaroğlu ‘kontrollü darbe’ dediği 15 Temmuz şehitlerinden, PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerin ailelerinden, türbanlı hanımlardan, tehdit ettiği gazetecilerden de helallik istemelidir” diyen Palabıyık, “Suriye tezkeresinin TBMM’de oylandığı süreç içerisinde HDP ile birlikte hayır oyu kullanan CHP için, Kılıçdaroğlu ‘tezkereye evet demek vatana ihanettir’ savunmasıyla, Suriye’nin kuzeyinde gösteri yapan PYD/YPG terör örgütünün alanının genişleme ihtimaline göz yummuştu. O halde Suriye’nin kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğe ihanet etmedi mi? Ve bu sebepten dolayı Mehmetçikten de helallik istemek zorunda değil midir? HDP’nin PKK ile birlikte yürüdüğü yolda onlara eşlik ederek tezkere kararına uymayan Kılıçdaroğlu, helalleşmeye önce Mehmetçik ile başlamalıdır” ifadesini kullandı.

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