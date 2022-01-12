Doç. Dr. Adem Palabıyık: “İyi ki Varsın Eren filmi tüm öğrencilere ücretsiz izletilmeli”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin bir devlet projesi olarak ortaöğretimde öğrenim gören 14-18 yaşları arasındaki tüm öğrencilere ücretsiz olarak izletilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, vizyona giren “İyi ki Varsın Eren” filmi ile alakalı sosyolojik değerlendirmelerde bulundu. ’İyi ki Varsın Eren’ filminin konu ve zaman itibari ile oldukça önemli olduğunu dile getiren Palabıyık, “Trabzon Maçka’da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan film, özellikle gençlerimiz açısından yeni bir anlam oluşturuyor. Eren Bülbül 15 yaşında şehit oldu ve hayata gözlerini yumdu. Şehit Eren hayatta olsaydı bugün 20 yaşında olacaktı ve belki de bir üniversite öğrencisiydi. Eren’in yaşama bağlılığı vermiş olduğu mücadele ile daha da anlamlı hale geldi. Şehit Eren’in yaptıkları ve tavrı, şehit edildiği yaşta olan öğrenciler tarafından da bilinmeyi hak ediyor. Çünkü Şehit Eren Bülbül, lise öğrencisiyken hayatını kaybetti. Bu sebepten İyi ki Varsın Eren filmi, bir devlet projesi olarak tüm Türkiye’de, ortaöğretimde öğrenim gören 14-18 yaşları arasındaki tüm öğrencilere ücretsiz izletilmelidir. Lise öğrencileri yaşları itibari ile hayat kahramanlarını arayan bireylerdir ve Eren, onların kahramanı olacaktır/olmalıdır. Çünkü gözünü kırpmadan dini, vatanı ve ailesi için hayatı hiçe saymıştır. İyi ki Varsın Eren filmi, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri başta olmak üzere tüm lise türlerindeki öğrenciler tarafından izlenilmeli ve Eren Bülbül ismi, 14-18 yaş arasındaki bütün öğrenciler tarafından bilinmelidir” diye konuştu.

Abdullah Tayyip Olçok, Şahin Akdemir, Yasin Börü ve Eren Bülbül isimlerinin hafızalara kazınması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Palabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çanakkale için söylenen 15’liler ağıtı, Eren filmi ile yeniden hafızlardaki yerini aldı. Eren, şehit edildiğinde 15 yaşındaydı ve 15 yaşındaki bir çocuk, Türkiye’nin kahraman şehitlerinden olan Ömer Halis Demir ile birlikte anılmaya başlandı. Şehit Ömer Halis Demir de, 15 Temmuz’da darbe girişiminden dinini ve vatanını korumak için canını kaybetmeyi göze almıştı. Sadece o değil Abdullah Tayyip Olçok, Yasin Börü, Şahin Akdemir ve daha birçok kahraman ve Şehit Eren Bülbül de, şehit kahraman Ömer Halis Demir gibi gözlerini kırpmamışlardı. Tik-Tok’un, Instagram’ın veya diğer sosyal medya hesaplarının merakına düşen gençliğin, bu isimleri öğrenmesi ve örnek alması, ülkemizin geleceği adına da oldukça mühimdir. Çünkü amaçsız bir yaşam tarzının git gide tercih edildiği 14-18 yaş aralığındaki gençlere kahraman şehitleri ve 11 aylık Bedirhanları anlatmak ve tanıtmak hepimizin boynunun borcudur.”