Deprem bölgesinde görev yapan Tatvan’daki komandolar görevlerini devretti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman’da arama kurtarma başta olmak üzere her türlü görevi icra eden Tatvan Jandarma Komando personeli görevini devretti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman’da görev alan Tatvan Jandarma Komando personeli komando yemini okuyarak kentten ayrıldığını bildirildi. Açıklamada, “Tatvan Jandarma Komando personeli Adıyaman’da yürütmüş olduğu görevini, Mutki Asayiş Komando Bölük Komutanlığına devretti. Tatvan Jandarma Komando personellerimiz Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde ve vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması konularında görev aldı” denildi.