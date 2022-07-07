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Dağcılar için Süphan Dağı’nda yol açma çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve dağcıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Süphan Dağı’nda yol açma çalışması başlatıldı.

BİTLİS 07.07.2022, 09:15
Dağcılar için Süphan Dağı’nda yol açma çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve dağcıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Süphan Dağı’nda yol açma çalışması başlatıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediyesi, Türkiye’nin en yüksek dağlarından biri olan Süphan Dağı’nın 2 bin 900 rakıma kadar yol açma çalışması başlattı. Yerli ve yabancı dağcıların fazla zorluk çekmeden ilk kamp yerine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden belediye operatörü Ramazan Ergül, “Süphan Dağı’na yol açmak bizim için çok önemli. Tırmanış için bölgeye gelen dağcılar gerek ilçemiz gerek beldemiz açısından büyük bir nimettir” dedi.

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