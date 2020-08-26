Cumhuriyet Caddesi’nde birinci etap altyapı çalışmaları tamamlandı
BİTLİS’İN TATVAN BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA CUMHURİYET CADDESİ’NİN BİRİNCİ ETAP ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.
Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarında Cumhuriyet Caddesi’nin birinci etap altyapı çalışmaları tamamlandı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilçe merkezi altyapı yenileme çalışmalarında, Cumhuriyet Caddesi’nde ana hatların geçtiği Belediye (Doğumevi) Kavşağı’ndan Van istikametine doğru gerçekleşen çalışmalar tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla karayolları ekipleri tarafından yol yenileme ve asfalt çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Asfalt yol yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan 3 kilometre yolun Belediye Kavşağı’ndan Adabağ Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu Karayolları Kavşağına kadar yaklaşık 2,5 km’si araç ve yayaların kullanımına açıldı.
“Söz verdiğimiz tarihte tamamlayacağız”
Çalışmaların planlanan tarihlerde tamamlanacağını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yenilenen altyapıda ana hatların geçtiği alanda altyapı çalışmalarının bugün itibari ile tamamlanacağını söyledi. Başkan Geylani, “Malumunuz altyapı çalışmaları ilk olarak ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi’nden başlaması gerekiyordu. O günkü şartlarda maalesef başka bölgelerde başlanmış. Milletvekillerimiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yaptığımız girişimler sonucu gerekli izinleri aldık. Cumhuriyet Caddesi uluslararası karayolu ağı olduğu için protokollerin yapılması gerekiyordu. Bu izinleri alarak protokolümüzü imzalayarak 1 Haziran tarihi ile ilk kazmayı vurduk. 6 ay olarak belirlediğimiz tarihin çok önündeyiz. İnşallah çalışmalarımızı daha erken tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Caddemizin tamamlanmasıyla şehrimiz daha modern ve güzel bir görünüme kavuşacak. Halkımızdan isteğimiz sabırlı olmalarıdır. Çünkü bu çalışmaların hepsi halkımızın daha kaliteli altyapı ve üstyapı hizmeti alabilmesi içindir. Bugün hep beraber bu zorlukları çekeceğiz ama çalışmaların tamamlanması ile uzun yıllar artık altyapı ve üstyapı sorunumuz kalmayacak” dedi.
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25