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Çekişmeli maçın galibi Adilcevaz TÜRŞAD oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Ordu Akkuş Belediye Spor takımını 3-2 mağlup ederek Efeler Ligi’nde Play-off’a yükseldi.

BİTLİS 09.03.2022, 21:27
Çekişmeli maçın galibi Adilcevaz TÜRŞAD oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Ordu Akkuş Belediye Spor takımını 3-2 mağlup ederek Efeler Ligi’nde Play-off’a yükseldi.

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1’inci Ligi B Grubunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren müsabaka Adilcevaz Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ile protokol üyelerinin de izlediği müsabaka nefes kesti.

Baştan sona kadar büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde iki takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmanın ilk setini Ordu Akkuş Belediye Spor takımı 25-17 kazanırken, ikinci seti TÜRŞAD takımı 25-23 kazandı. Üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip Ordu Akkuş Belediye Spor takımı 38-36 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Karşılamanın dördüncü setini 25-18 kazanan Adilcevaz TÜRŞAD karşılaşmada eşitliği sağladı ve son seti de 15-11 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı bu sonuçla son haftasına girilen TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1’inci Ligi B Grubunda Play-off’a kalmayı garantiledi. TÜRŞAD voleybol takımı, 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Play-off’larda TVF Efeler Ligine yükselmek için mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Efeler Ligi yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, “Takımımız bugün çok güzel bir maç çıkardı. Bu önemli maçtan galibiyetle ayrılan teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu karşılaşmada iyi bir mücadele ortaya koyan Akkuş Belediye Spor takımını da tebrik ediyorum. Biz takım olarak Efeler Ligi yolunda play-off’ları garantilemiştik. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara’da yapılacak olan Play-off karşılaşmalarında takımımız elinden gelen gayreti gösterip önümüzdeki sezon Efeler Liginde mücadele etme hakkını kazanacak. Bu zamana kadar bize inanan, destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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