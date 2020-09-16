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Çaldıkları musluk bataryalarını satan 2 kişi yakalandı
BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNDE ÇALDIKLARI MALZEMELERİ SATAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
BİTLİS 16.09.2020, 10:03
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde çaldıkları malzemeleri satan 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede meydana gelen ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’ olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemelerden 74 adet musluk bataryasını çeşitli iş yerlerine sattığı tespit edilen M.A. ve E.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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