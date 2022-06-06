Bursa Yıldırım Belediyesi heyetinden Bitlis ziyareti

Bursa’nın Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, beraberindeki bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenledi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ’ın karşılayıp programlarına eşlik ettiği heyet üyeleri Bitlis programları çerçevesinde Bitlis il merkezi başta olmak üzere Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Bitlis il merkezindeki tarihi han ve seyir terası ziyareti sonrası Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden heyet üyeleri daha sonra Ahlat ilçesine geçerek tarihi Selçuklu Mezarlığı başta olmak üzere ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Daha sonra Adilcevaz ilçesine geçen heyet üyeleri burada da, Aygır Gölü başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret programının ardından; heyetin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Alkoç ile birlikte ziyaret anısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a hediye takdiminde bulundu.

Ev sahipliği ve misafirperliğinden ötürü TATSO Başkanı Bilal Adabağ’a teşekkürlerini ileterek hediye takdiminde bulunan Belediye Başkan Oktay Yılmaz ise, bölgenin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerine dikkat çekti.