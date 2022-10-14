Bitlis’ten sonbahar ve tarihi eser manzaraları

Bitlis’te tarihi ve doğal güzelliklerin, sonbahar mevsimiyle buluşması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis, sonbahar renklerinin tarihi eserlerle bütünleşerek ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Özellikle bu yıl uygulanan "Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde bir çok tarihi yapının ortaya çıktığı Bitlis’te, kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarıldı. Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıkılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprü ortaya çıktı.