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Bitlis’ten milli takım kampına bir sporcu daha katılacak

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda 3. olan Bitlisli sporcu Mustafa Kılıçer, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

BİTLİS 14.06.2022, 14:23
Bitlis’ten milli takım kampına bir sporcu daha katılacak

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda 3. olan Bitlisli sporcu Mustafa Kılıçer, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Ankara’da 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’na 49 ilden 700 sporcu katılım sağladı. Taha Akgül Spor Salonu’nda çekişmeli mücadelenin yaşandığı şampiyonada 41 kilogram da yarışan Bitlisli sporcu Mustafa Kılıçer, Türkiye 3.’sü oldu. Kıyasıya mücadelenin olduğu şampiyonada zorlu rakiplerini yenen Kılıçer, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

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