Bitlis’ten depremzedelere tam destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı Bitlis’e yerleştirilen depremzedelere her konuda destek veriliyor.

Bitlis genelinde kamu misafirhaneleri, otel, yurt ve ikametlerde misafir edilen 5 bin 869 depremzede, geldikleri ilk günden bugüne kadar her ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda sağlık ve psikososyal destek de sağlanıyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle şehre gelen depremzedelerden 2 bin 472 kişiye psikososyal destek verildiği belirtilerek, “3 bin 314 kişi hastanelerimizde tedavi oldu ve 757 öğrencinin il genelindeki okullara nakilleri yapıldı. Öte yandan, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personellerimiz deprem bölgesinde her türlü yanında oldukları depremzede vatandaşlarımızı Bitlis’te de yalnız bırakmadılar. Personellerimiz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Beşminare Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek moral verdi” denildi.