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Bitlis’teki sokağa çıkma yasağı bu akşam kaldırılacak

Bitlis’te geçtiğimiz gün bazı köy ve mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 18.00’da kaldırılacaktır.

BİTLİS 21.09.2021, 12:12
Bitlis’teki sokağa çıkma yasağı bu akşam kaldırılacak

Bitlis’te geçtiğimiz gün bazı köy ve mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 18.00’da kaldırılacaktır.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ile mücadele anlamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün sona ereceğini bildirildi. Açıklamada, “Bitlis merkez sınırları içerisinde bulunan, Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde BTÖ mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00’den itibaren ilan edilen Sokağa Çıkma Yasağı, 21 Eylül 2021 Salı günü saat 18.00’dan itibaren kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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