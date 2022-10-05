Bitlis’teki sazlık alan doğal sit alanı ilan edildi

Bitlis’in Güroymak ilçesi sınırında bulunan sazlık alan doğal sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Güroymak ilçesi ile Muş’un Hasköy ilçesi sınırları içinde bulunan İron Sazlıkları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları ile gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.