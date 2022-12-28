Bitlis’teki okullarda 261 kilogram atık pil toplandı

Bitlis Katı Atık Birliği ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından organize edilen “Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması” ile 261 kilogram atık pil toplandı.

Yarınlara yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarına devam eden Bitlis Katı Atık Birliğinin TAP Derneği işbirliği ile Atık Pil Toplama Yarışması düzenlendi. Atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyerek bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanması ve gelecekte daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle düzenlenen yarışmada dereceye giren okullara ödül verildi. Yarışmada, Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi birinci, Mutki Atatürk İlkokulu ikinci ve Adilcevaz Şehit M. Ali Erçetin İlkokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri Bitlis Katı Atık Birliği tarafından takdim edildi.

Yarışma ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan toplam 261 kilogram atık pil toplandı.

Bitlis Katı Atık Birliği ile TAP’ın çevre dostu kampanyası 2022-2023 eğitim öğretim yılında devam edeceği ve 1 Aralık 2022 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında sürecek olan Atık Pil Toplama Yarışması sonrası dereceye giren okullara çeşitli hediyeler verileceği ifade edildi.