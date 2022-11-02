Bitlis’teki öğrencilere “Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık” eğitimi

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Adilcevaz Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilere “Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık” eğitimi verildi.

KYK Adilcevaz Yurt Müdürlüğü konferans salonunda Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Zeynep Çağlayan tarafından öğrencilere “Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık” sunumu yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program sinevizyon gösterisi ile devam ederken, soru-cevap şeklinde sona erdi.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan KYK Adilcevaz Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, “Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz zamanlarını daha etkili ve verimli geçirebilmeleri için millî ve manevî programların yanında sosyal, kültürel, moral akşamları, hasbihal ve sportif eğitsel faaliyetlerle yaşamın içinden daha sosyal olmalarını sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için genel müdürlüğümüzün ve il müdürlüğümüzün katkılarıyla yurdumuzda haftada 1-2 program yapmaya çalışıyoruz. Bugünde sağlık müdürlüğünden gelen hocamız, öğrencilerimize ruh sağlığıyla ilgili çok güzel bir sunum gerçekleştirdi” dedi.