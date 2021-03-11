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Bitlis’teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu

Bitlis’teki Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi geçen yıldan bu yana ürettiği dezenfektanla 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti.

BİTLİS 11.03.2021, 13:58
Bitlis’teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu

Bitlis’teki Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi geçen yıldan bu yana ürettiği dezenfektanla 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti.

Dezenfektan, sıvı sabun ve maske üretimi ile ön plana çıkan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumlar üretimlerini sürdürüyor. Bunlardan biri olan Cemil Özgür Anadolu Lisesi Kimya Atölyesinde incelemelerde bulunan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, atölyenin bundan sonra da Bitlis ve ilçelerindeki başta yatılı okullar olmak üzere bütün kurumlara üretim yapacağını söyledi. Kontrollü normalleşme sürecine girilen Bitlis’te vakaların azalması ve normal hayata geçilmesinin ardından atölyenin üretime devam edeceğini de vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, “Geçen yıl ülkemizde 16 Mart’ta baş gösteren salgından sonra ilimizde hijyen malzemelerinin üretiminde büyük bir boşluk vardı. Burada üretim yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber bakanlığımızla görüştük. En yakın üretim merkezi olan Diyarbakır’ı ziyaret ettik. 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde mevcut alan ortaya çıktı. Burada bizim öğretmen ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Biz şu anda burada 3 kalem temizlik malzemesi üretiyoruz. Bu biraz daha artacak. Bugüne kadar 30 ton el dezenfektanı ürettik. Bu da ortalama 1 milyona yakın bir paradır. Onun haricinde 35 ton yüzey dezenfektanı ürettik. Bu da 100 bin TL civarında bir gelir sağladı. Ayrıca 20-25 tona yakın da sıvı sabun üretimi yapıldı. Bununda getirisi 100 bin TL civarında oldu. Aynı zamanda buraya bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde de maske üretimimiz var. Orada da 1 milyon maske ürettik. Bizim okulumuz geçen yıl 25 Nisan’dan bugüne kadar 1 milyon 700 bin TL civarında ciro yapmıştır. Bu yapılan cirodan hammadde düştükten sonra döner sermaye payı var. Burada çalışan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızda üretimden belli bir pay almaktadır. Biz bununla sadece ilimizin değil, çevre illerin de ihtiyacını karşılıyoruz. Biz eğitime bir bütün olarak bakıyoruz. Hakkari’de bulunan okulun ihtiyacını Bitlis’ten ayırmıyoruz. İlimizde bulunan bütün kurumlarında ihtiyacını karşılıyoruz. İlimizde bulunan 714 okulumuzun da bütün malzemelerini karşılıyoruz” dedi.
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