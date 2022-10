Bitlis’teki liselerden patent eğitimi

Bitlis genelinde bulunan meslek liseleri hem kendi logolarını hem de okulda ürettikleri ürünü tescillemek için patent eğitimi alıyor.

Okulların müdür yardımcıları, özellikle ürettikleri ürünlerin satışını daha güvenli bir halde yapmak için patent eğitimi alıyor. 18 saatlik eğitimin sonunda ilk olarak okullarının logolarını markalaştırmak için Türk Patent ve Markalaştırma Kurumuna başvuru yapıyorlar. Eğitim alan müdür yardımcıları, okullarının logo patentini aldıktan sonra ise yine okullarının atölyelerinde ürettikleri ürünlerin patentini almak için başvuru yapacaklar.

Eğitimler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kenanoğlu, şimdiye kadar 37 okuldan 73 başvurunun yapıldığını belirterek, “Bitlis Merkez Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda meslek liselerimizde üretilen ürünlerin marka ve patent haklarını almak için meslek liselerimizin birer müdür yardımcısını alıp burada eğitime tabi tuttuk. Şu an patent kurumuna başvurarak, üretilmiş olan ürünlerimizin marka değerlerini tescil ettirerek, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün meslek liselerinde oluşan bu ürünleri tescil ettirerek fabrika gibi seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. İlimizde bu eksende meslek liselerinde üretilen ürünlerin marka haklarını almak için bugün arkadaşlarımızı topladık. Şu an başvuruları alıyoruz. Şimdiye kadar 37 okulumuzdan 73 başvuru yaptık. Başvuru süreci bittikten sonra üretilen ürünlerimizi marka haline getirebilmek için tekrar başvuru sürecini sürdüreceğiz. Şu andaki amacımız üretilen ürünlerin marka değerlerini tescil ettirmektir. Eğitimlerimiz 18 saat sürdü. Her meslek lisesinden bir müdür yardımcısı bu eğitimleri aldı” dedi.