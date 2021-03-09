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Bitlis’teki huzur ortamı yatırımcıların önünü açıyor

Bitlis’te terör olaylarının bitmesi ve tesis edilen huzur ortamı, il dışındaki yatırımcıların kente dönmesini sağlıyor.

BİTLİS 09.03.2021, 16:57
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Bitlis’teki huzur ortamı yatırımcıların önünü açıyor

Bitlis’te terör olaylarının bitmesi ve tesis edilen huzur ortamı, il dışındaki yatırımcıların kente dönmesini sağlıyor.

Bitlis’teki Rahva mevkisinde kurulan organize sanayi bölgesindeki (OSB) özellikle tekstil atölyelerinde bu yıl 4 bine yakın kişi istihdam edilecek. Yüzlerce gencin çalıştığı Bitlis Birinci Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, OSB’nin Bitlis’in ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirttiler. OSB’de açılan ve faaliyetini sürdüren tekstil atölyelerini gezen heyet, önümüzdeki yıllarda açılacak olan ikinci organize sanayi bölgesi ile artık binlerce gence istihdam alanı sağlanacağını ifade ettiler.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, “Eğer güvenlik yoksa, huzur yoksa kimse gelip buraya yatırım yapmaz. Özellikle son 2 yıldır güvenlik güçlerimizin, polisimizin, emniyet teşkilatımızın İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda burada yaptığı iyi çalışmanın bugün karşılığını görüyoruz. Yıllardır hayalini kurduğumuz Bitlis Birinci Organize Sanayi Bölgesi dolmuş durumda. İnşallah ikincinin temellerini atacağız. Bulunduğumuz tekstil atölyesinde yaklaşık 250 gencimiz çalışıyor. Gezdiğimiz diğer tekstil atölyelerinde de gençlerimiz çalışıyor. Bu ay sonuna kadar açılacak fabrikalarımız var. Önümüzdeki aylarda artık binleri konuşacağız. Bitlis’in eksiği istihdamdı. Bu istihdam sorununu yatırımcı ve girişimcilerimizin gayretiyle gidereceğiz. Devletimizin desteği, girişimcilerimizin çabasıyla önümüzdeki yıllarda işsizlik Bitlis’te birinci sorun olmaktan çıkacak. İşsizlik dünyada bitmemiş, Türkiye’de bitmemiş, Bitlis’te hiçbir zaman bitmez ama en azında kanayan yara olmaktan çıkacak. Burada 40’ın üzerinde fabrika var” dedi.

“Türkiye’nin en huzurlu şehri Bitlis’tir”

“Huzur başlı başına bir olaydı. Yıllardır biz bunun derdini sıkıntısını yaşadık” diyen Kiler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllardır buraya gelip yatırım yapmak isteyen iş adamları bugün olduğu gibi o zamanda vardı. Ama ne zaman bir adım attılar, bir yerlerde bir olay oldu, bir bomba patlattılar. Ne yazık ki insanlar gelip yatırım yapmadı, sermaye getirmedi buraya. Sermaye çok kaygan. Eğer güvenlik yoksa, huzur yoksa kimse gelip buraya yatırım yapmaz. Özellikle son 2 yıldır güvenlik güçlerimizin, polisimizin, emniyet teşkilatımızın İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda burada yaptığı iyi çalışmanın bugün karşılığını görüyoruz. İddia ediyoruz şu an Bitlis’te var olan güvenlik ve huzur; İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da yoktur. Vaka sayısıyla baktığınızda Türkiye’nin en huzurlu şehri Bitlis’tir. Terörün tam bittiğini düşünün, insanlar burada yatırım yapmak için sıraya girecek.”

“Bitlis’te biz terörü konuşmuyoruz”

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise Bitlis Birinci Organize Sanayi Bölgesinde en güzel günlerden birini yaşadıklarını belirterek, “Geçmiş yılların aksine artık Bitlis’te biz terörü konuşmuyoruz. Bakanımızın desteğiyle de terörü Bitlis’te sorun olmaktan çıkarmışız. Bununla beraber yüksek adımları görüyorsunuz. Bitlis Deresi’nde bir sorun vardı. Belediyemizle birlikte orada temizlik yapmaya başladık. Bitlis’imizi hakkettiği o güzelliklere kavuşturacağız. İkinci önemli adımımız organize sanayi bölgesinde oldu. Müthiş bir sinerji yakaladık. Tüm kurumlarımızla birlikte birinci gündem maddesi olan işsizliği ele aldık. Birinci organize sanayi bölgemizdeki tüm parselleri bitirdik. Burada 44 fabrikayı yılsonuna kadar bitireceğiz. Gelecek yıl bu dönemde birinci organize sanayi bölgemizde 4 bin gencimizi istihdam etmiş olacağız. Devletimiz sağ olsun. Olağan üstü teşvikler var. Bir işçinin maliyeti burada 107 TL. Bin TL’lik desteği devletimiz sağlıyor. Yatırımcılar için büyük teşvik anlamına geliyor. Huzurlu bir ortam. Yatırımın teşvik edildiği bir ortam. Organize sanayimizi doldurduk. İkinci organize sanayi bölgemizin çalışmalarını başlattık. Müthiş bir talep var. Şu an bizden yer isteyen 35 kişi var. Bitlis genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfusu istihdam edeceğimiz bir ortam oluşacak. Emeği geçen bütün devlet büyüklerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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