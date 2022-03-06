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Bitlis’te zincirleme kaza
Bitlis’te buzlanmadan dolayı 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
BİTLİS 06.03.2022, 12:22
Bitlis’te buzlanmadan dolayı 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Siirt karayolu üzerindeki Tüvtürk Kavşağı’nda meydana geldi. Buzlanmadan kaynaklı 6 aracın karıştığı zincirleme maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.