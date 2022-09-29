Bitlis’te “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” kampanyası

İçişleri Bakanlığı, tarafından Bitlis’te trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldı.

Bugün Bitlis’te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlayan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. ’Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottosu doğrultusunda “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edilecek. Bu çerçevede 11.00-14.00 saatlerinde yaya ve sürücüler, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek. Bu çerçevede Bitlis merkezde bulunan 100. Yıl Atatürk Ortaokulu önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ve öğrencilerin katılımıyla kampanya gerçekleştirildi. Ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden birisi kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak Vali vali Çağatay ve öğrenciler tarafından kırmızıya boyandı. Öğrencilerle birlikte kampanya çerçevesinde araçları durduran Vali Çağatay, şoförlere öncelik yayanın mesajını verdi. Öğrencilerde durdurdukları araç şoförlerine yine öncelik yayanın mesajını tekrarlayarak bazı materyaller dağıttılar.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu kampanyayla yaya kazalarının da önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Vali Çağatay, “Şu anda 100. Yıl Atatürk Ortaokulunun önündeyiz. İçişleri Bakanlığımız tarafından eş zamanlı olarak uygulanan yaya geçitlerinin önemini vurgulamak ve yayaların trafikteki üstünlüğü vurgulamak için yapılan programdayız. Bugün ki mottomuz yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu şeklindedir. Türkiye’de trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen bir eylem planı vardı. Bu çerçevede birçok kampanya yürütüyoruz. Araçları, çocuklarımızı ve velilerimizi ikaz ediyoruz. Bitlis’te ne yazık ki geçtiğimiz günlerde de yaşanan yaya kazaları oldu. Bunları azaltmaya çalışıyoruz” diye konuştu.