Bitlis’te vatandaşların ATM’de para çekme çilesi

Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle adeta kaybolan ATM’lerin etrafı ilgili bankalar tarafından temizlenmeyince iş vatandaşa kaldı.

Kentin çeşitli yerlerine bankalar tarafından yerleştirilen para çekme makineleri günlerdir yağan kardan dolayı adeta kaybolurken, vatandaşlar ise para çekmek için ATM’lerin önlerindeki karları kendileri temizledi. Banka yetkililerine seslenen vatandaşlar, ATM çevrelerinin kardan temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Para çekmek için ATM’ye gelen Serkan Olcay, ilk olarak kara oturarak para çekmeyi denedi ancak havanın soğuk olmasından dolayı ayağı ile karı temizleyip işlemini yaptı. Banka yetkililerinin karları temizlemelerini isteyen Olcay, sadece kendisinin değil özellikle kadınların zorluk yaşadığını dile getirdi. Olcay, “Üç gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı adeta Bitlis’i esir almış durumda. Bu arada ATM’ler de yoğun kar yağışından nasibini aldı. Maalesef ATM’lerin önü temizlenmediği için biz kendi imkanlarımızla temizleyip işlemlerimizi o şekilde yapıyoruz” dedi.