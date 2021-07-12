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Bitlis’te vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti

Bitlis’te sıcaklıkların 35 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti.

BİTLİS 12.07.2021, 12:22
Bitlis’te vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti
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Bitlis’te sıcaklıkların 35 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti.

Bitlis son zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Van Gölü’nde aldı. Van Gölü’ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar, renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu.

Şehirde hafta sonu tatilini fırsat bulan vatandaşlar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplük sahiline geldi. Burada ağaçların gölgesinde piknik yapan aileler, öğle saatlerinde havanın iyice ısınmasıyla birlikte Van Gölü’nün serin sularına kendilerini bıraktı. Çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya giren vatandaşlar, soğuk suyun keyfini çıkarttı.
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