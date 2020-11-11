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Bitlis’te uyuşturucu ve silah ele geçirildi
BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÜÇ ŞAHSIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDELERİ İLE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.
BİTLİS 11.11.2020, 01:26
Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından üç şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri ile silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, narkotik ve kaçakçılık ekiplerini yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kilo 58,30 gram eroin, 1 kilo 156 gram metanfetamin, 3 tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi.Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz ve Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce S.Y., S.S.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, 7 parça halinde daralı ağırlı 2 kilo 58,38 gram Eroin maddesi, 2 parça halinde daralı ağırlı 1 kilo 156 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet Beretta marka ruhsatsız tabanca, 1adet Star marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Zoraki marka kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.