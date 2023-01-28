Son Dakika
Bitlis’te trafik kazası: 2 yaralı
Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
BİTLİS 28.01.2023, 18:47
Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis-Baykan karayolu üzerinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. Olay yerinde başlatılan incelemede araçların karıştığı kaza kar yağışından dolayı meydana geldiği öğrenildi. Kazada yaralanan iki kişi tedavilerinin yapılması için Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.