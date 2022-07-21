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Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİTLİS 21.07.2022, 15:09
Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Diyarbakır karayolunda bulunan 8 Ağustos Tünelinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve AFAD görevlilerince kamyonet şoförü sıkıştığı yerden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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