Bitlis’te Tıvorlu İsmail rüzgarı

Bitlis’in Hizan ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Adnan Çakmak’ın düğününde sahne alan Tıvorlu İsmail, binlerce davetliyi performansıyla coşturdu.

Bir süre Hakkari’de görev yapan ve daha sonra Van’a atanan polis memuru Adnan Çakmak için memleketi Hizan ilçesinde konser havasında görkemli bir düğün töreni yapıldı. Hakkari’de görev yaptığı süre zarfında halk tarafından sevilen ve halkla iç içe olan polis memuru Adnan Çakmak, memleketi Hizan ilçesinde dünya evine girdi. Aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden binlerce davetlinin yanı sıra Gevdan aşiretine mensup Hakkari’nin köklü esnafından H. İbrahim Aşkan ve fenomen yeğeni Tıvorlu İsmail Aşkan da düğün törenine katıldı. Tıvorlu İsmail Aşkan’ın geldiğini öğrenen binlerce vatandaş, düğün alanına akın etti. Düğün törenine renk katarak farklı bir atmosfer oluşturan Tıvorlu İsmail, binlerce kişiyi coşturdu.

Polis memuru Çakmak, bu mutlu gününde yanında olan ve kendisini onurlandıran tüm davetlilere ve özelikle Hakkari bölgesinden gelen H. İbrahim Aşkan ve fenomen yeğeni Tıvorlu İsmail Aşkan’a teşekkür etti.