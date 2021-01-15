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Bitlis’te tipi nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı
Bitlis-Tatvan karayolunda akşam saatlerinde tipi ve fırtına nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.
BİTLİS 15.01.2021, 21:55
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Bitlis-Tatvan karayolunda akşam saatlerinde tipi ve fırtına nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.
Kazalar, akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde meydana geldi. Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşarken, Tatvan’dan Bitlis istikametine gitmekte olan 34 YK 3399 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yalıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yerinin 100 metre ilerisinde bir tır şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.Kaza sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.
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