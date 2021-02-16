Bitlis’te terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Er Mehmet Cengiz 2021-01 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü 3 adet jelikan bidon içerisinde 2 adet dolu piknik tüpü, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet üçlü priz, 1 adet met, 1 adet makas, 1 adet balyoz, 1 adet ısıtıcı, 1 adet termos, 4 adet çaydanlık, 13 adet tabak, 2 litre motor yağı, 1,5 litre benzin, 138 kilogram çeşitli gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.