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Bitlis’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

BİTLİS 01.12.2020, 19:50
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Bitlis’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışma neticesinde, R.İ. ve E.İ. isimli şüphelilerin kaçak kazı yapmak suretiyle buldukları tarihi eserleri pazarlayacaklarının öğrenilmesi üzerine, Ahlat ilçe merkezi Selçuklu Mezarlığı mevkiinde yapılan operasyonda, R.İ ve E.İ isimli şüpheliler suç unsuru tarihi eserler ile birlikte yakalanmıştır. Şüphelilerin elinde bulunan poşetlerde yapılan aramada 900 adet bronz sikke, 57 adet bronz yüzük ve 43 adet tarihi obje ele geçirilmiştir. R.İ. ve E.İ. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.
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