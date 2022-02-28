Bitlis’te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı

Bitlis’te emniyet birimlerince ocak ve şubat ayında yapılan çalışmalarda 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce 01.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 375 Afganistan, 13 Pakistan ve diğer uyruklu olmak üzere toplam 394 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunu düzenleyen TCK madde 79 kapsamında 9 olayda toplam 14 şüpheliye ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan 21 yabancı uyruklu şahsa adli işlem yapılmış, 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.