Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan bazı köy ve mezralarda 20 Eylül 2021 günü itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice ve Doğanlı köyleriyle mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.