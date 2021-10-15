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Bitlis’te römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS 15.10.2021, 17:59
Bitlis’te römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolunda şok yol kontrol uygulaması icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan şok yol kontrol uygulamasında minibüs ve arkasına bağlanan römorkta 1 araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 70 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir” denildi.

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