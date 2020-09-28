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Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

BİTLİS’TE KCK/PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

BİTLİS 28.09.2020, 17:21
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Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bitlis’te KCK/PKK terör örgütüne yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; teslim olan/yakalanan BTÖ mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda 6 şüpheli şahıs hakkında ‘PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek’ suçundan 25 Eylül 2020 günü Bitlis ili merkezli olmak üzere İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, 28 Eylül 2020 günü adli makamlara sevk edilmiş ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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