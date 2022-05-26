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Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis’te eş zamanlı olarak düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİTLİS 26.05.2022, 21:14
Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis’te eş zamanlı olarak düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Önceki gün Bitlis merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edilmiştir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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