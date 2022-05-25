Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince müşterek çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çerçevesinde ilimiz merkezli Tatvan ve Hizan ilçelerimizde, Siirt ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.