Bitlis’te okullara kar engeli

Bitlis’te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak’ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.