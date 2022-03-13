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Bitlis’te okullar tatil edildi
Bitlis’te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.
BİTLİS 13.03.2022, 18:54
Bitlis’te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.