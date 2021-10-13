Bitlis’te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Alınacak trafik tedbirleri kapsamında, bölge yatılı ortaokulunda ’Trafik Tedbirleri ve Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitim çalışması kapsamında öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi verildi.