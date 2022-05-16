banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Peynir fiyatları düşebilir!
Peynir fiyatları düşebilir!
Rakıya zam geldi!
Rakıya zam geldi!
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum

Bitlis’te ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından Nemrut Kalderasının UNESCO jeopark ağına dahil edilmesi çalışmaları bünyesinde düzenlenen 2 günlük ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ başladı.

BİTLİS 16.05.2022, 12:29
Bitlis’te ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından Nemrut Kalderasının UNESCO jeopark ağına dahil edilmesi çalışmaları bünyesinde düzenlenen 2 günlük ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ başladı.

BEÜ konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Valilik, BEÜ, İl Özel İdaresi, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak belediyelerinin paydaş olduğu çalıştayda konuşan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, çalıştay ve bölgenin zenginliklerinin önemine dikkat çekti.

Bölgenin yıllarca terör belası ile vakit kaybettiğini ifade eden Vali Yardımcısı Eser, artık bölgenin terörle değil bu tür önemli gelişmelerle gündeme geleceğini kaydetti. Çalıstayın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Yardımcısı Eser, "Nemrut Kalderası ülkemiz ve bölgemizin en önemli destinasyonlarından biridir. En büyük hedefimiz bu önemli destinasyonun jeopark ağına dahil edilmesidir. İnşallah bu çalıştayda buna büyük katkı sunacaktır. Bunun sonucunda önemli ve güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ben bu vesile ile çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof Dr. Necmettin Elmastaş ise jeopark çalışmaları bünyesinde bilim kurulu başta olmak üzere gerekli kurulların oluşturulduğunu söyledi. Jeopark bünyesinde gerekli olan 101 kriterden bazılarını karşıladıklarını, bazıları için de çalışma başlattıklarını kaydeden Rektör Elmastaş, "Jeopark ağına dahil edilmesi için önceden bazı çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar, başlatılan bu çalışmalara katkı sunacak. Bizler gerekli olan çalışmaları başlattık. Senato kararıyla gerekli kurulları oluşturduk, bilim kurulumuzu oluşturduk. Tabi bu kurullarımız ileride revize de edilebilecek. Bunun yanı sıra çalışmaları yürütmek üzere bir şirket kurulacak. Bunun yanı sıra gerekli 101 kriterden biri olan müze kriteri için tarihi El-Aman Hanı içinde oluşturacak bir müze projesi başlattık. Temmuz 2023’te tamamlamayı hedefliyoruz. Başlangıç buradan başlayacak ve güzel işler ortaya çıkacak inşallah. Bu manada bu çalıştay çok önem arz ediyor. Bu vesileyle çalıstayın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmaları sonrasında çalıştay; Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci’nin UNESCO jeopark kriterleriyle ilgili gerekli olan 101 kriter ile ilgili sunumu, Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi (BİPEM) Koordinatörü Erkan Mollaköy’ün Bitlis’teki muhtemel jeositler ile ilgili sunumuyla devam etti.

Düzenlenen çalıştaya Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, BEÜ Rektörü Prof Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

Yapılan sunumların ardından öğleden sonra Nemrut kalderasında saha çalışması yapılacağı bildirildi.

Çalıştay, yarın düzenlenecek oturumlarla sona erecek.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık