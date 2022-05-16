Bitlis’te ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından Nemrut Kalderasının UNESCO jeopark ağına dahil edilmesi çalışmaları bünyesinde düzenlenen 2 günlük ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ başladı.

BEÜ konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Valilik, BEÜ, İl Özel İdaresi, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak belediyelerinin paydaş olduğu çalıştayda konuşan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, çalıştay ve bölgenin zenginliklerinin önemine dikkat çekti.

Bölgenin yıllarca terör belası ile vakit kaybettiğini ifade eden Vali Yardımcısı Eser, artık bölgenin terörle değil bu tür önemli gelişmelerle gündeme geleceğini kaydetti. Çalıstayın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Yardımcısı Eser, "Nemrut Kalderası ülkemiz ve bölgemizin en önemli destinasyonlarından biridir. En büyük hedefimiz bu önemli destinasyonun jeopark ağına dahil edilmesidir. İnşallah bu çalıştayda buna büyük katkı sunacaktır. Bunun sonucunda önemli ve güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ben bu vesile ile çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof Dr. Necmettin Elmastaş ise jeopark çalışmaları bünyesinde bilim kurulu başta olmak üzere gerekli kurulların oluşturulduğunu söyledi. Jeopark bünyesinde gerekli olan 101 kriterden bazılarını karşıladıklarını, bazıları için de çalışma başlattıklarını kaydeden Rektör Elmastaş, "Jeopark ağına dahil edilmesi için önceden bazı çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar, başlatılan bu çalışmalara katkı sunacak. Bizler gerekli olan çalışmaları başlattık. Senato kararıyla gerekli kurulları oluşturduk, bilim kurulumuzu oluşturduk. Tabi bu kurullarımız ileride revize de edilebilecek. Bunun yanı sıra çalışmaları yürütmek üzere bir şirket kurulacak. Bunun yanı sıra gerekli 101 kriterden biri olan müze kriteri için tarihi El-Aman Hanı içinde oluşturacak bir müze projesi başlattık. Temmuz 2023’te tamamlamayı hedefliyoruz. Başlangıç buradan başlayacak ve güzel işler ortaya çıkacak inşallah. Bu manada bu çalıştay çok önem arz ediyor. Bu vesileyle çalıstayın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmaları sonrasında çalıştay; Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci’nin UNESCO jeopark kriterleriyle ilgili gerekli olan 101 kriter ile ilgili sunumu, Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi (BİPEM) Koordinatörü Erkan Mollaköy’ün Bitlis’teki muhtemel jeositler ile ilgili sunumuyla devam etti.

Düzenlenen çalıştaya Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, BEÜ Rektörü Prof Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

Yapılan sunumların ardından öğleden sonra Nemrut kalderasında saha çalışması yapılacağı bildirildi.

Çalıştay, yarın düzenlenecek oturumlarla sona erecek.