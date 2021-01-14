Bitlis’te mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtilerek, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Harmanyeri köyü kırsalında bir sığınak içerisinde 114 adet 5,56 mm çapında fişek, 3 adet dolu büyük tüp, 8 adet büyük pil, 2 adet 50 litrelik mazot bidonu, 1 adet akü, 3 metre elektrik kablosu, 2 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 4 adet mont, 1 adet el feneri, 1 adet branda, 2 adet battaniye, 1 adet soba, 2 adet su hortumu, 1 çift bot, 2 adet el yapımı ahşap ranza, 1 adet merdiven, 3 adet halıfleks, bir miktar ilaç ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.