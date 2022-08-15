Bitlis’te metamfetamin ve silah ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 58 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 2 parça halinde 2 kilo 58 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet silah ele geçirildi. Metamfetamin ve silahla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.