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Bitlis’te metamfetamin ve silah ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 58 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

BİTLİS 15.08.2022, 13:27
Bitlis’te metamfetamin ve silah ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 58 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 2 parça halinde 2 kilo 58 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet silah ele geçirildi. Metamfetamin ve silahla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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