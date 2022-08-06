Bitlis’te Malazgirt Zaferi’nin koordinasyon toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü dolayısıyla yapılacak olan Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bitlis Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak olan Ahlat şenliklerinde alınacak tedbirler, kurum müdürlerinin, belediyelerin, vakıfların görev ve sorumlulukları görüşüldü.

Koordinasyon toplantısına Vali Oktay Çağatay ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcıları Furkan Seyman ve İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kurum müdürleri ve Okçular Vakfı yetkilileri katıldı.