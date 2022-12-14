Bitlis’te “Köy Yaşam Merkezleri” açılmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde kullanılmayan köy okulları onarılarak yeniden hizmete alınıyor. Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyündeki kullanılmayan ilkokul binası da onarıldıktan sonra köy yaşam merkezi olarak hem kadınların hem de erkeklerin hizmetine açıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, bu merkezde kadınların dikiş nakış, erkekler ise hayvancılık kurslarından faydalanacaklarını söyledi. Korkmaz, “Böyle bir mekânın burada olması çok kıymetlidir. Şu ana kadar burada açılan yaklaşık 4’üncü kursumuz. Burada sadece kadınlara değil erkeklere yönelik de sığırcılıkla ilgili kurs açtık. Aynı zamanda arıcılıkla ilgili de kursumuz başlayacak. Burası tam bir yaşam alanı haline geldi. Anasınıfıyla okuluyla çocukların rahat şekilde eğlenebilecekleri alanlarıyla ve atıl durumdaki bu binanın köy yaşam merkezine dönüştürülmesiyle burası gerçek anlamda bir yaşam merkezi haline geldi. Kadınlar evlerinden çıkarak burada zamanlarını faydalı bir şekilde geçiriyorlar. Hayat boyu öğrenmede kim neyi ne zaman isterse biz onu vermek zorundayız. 10 kişi bağlama kursu almak istiyorsa biz bağlama kursu veririz. Ama köy yaşam merkezlerindeki temel espri o köyün ekonomisine katkı sunan, o köyün hayatını idame ettiği tarım ve hayvancılık alanlarında çağın ruhuna uygun bireyleri yetiştirmektir” dedi.