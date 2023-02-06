Bitlis’te kara teslim oldu, birçok yol ulaşıma kapandı

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve çığ düşme tehlikesi dolayısıyla birçok yol ulaşıma kapandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Bitlis-Baykan karayolu büyük araç trafiğine geçici olarak kapatılırken sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde etkili olan kar yağışı ile Bitlis-Mutki ve Hizan-Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapatıldı. Ahlat-Karahasan ve Malazgirt-Karahasan karayolu da etkili olan kar yağışından dolayı taşıt trafiğine kapatıldı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis’te olumsuz hava şartlarından dolayı 7-8 Şubat Salı ve Çarşamba günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin aynı günlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.